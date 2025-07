Mercado da manga amarga queda de preços e incertezas com tarifaço

O setor frutícola brasileiro enfrenta uma tempestade perfeita. Enquanto os preços da manga seguem em queda nas principais praças produtoras do Nordeste, o anúncio da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos, feito pelo presidente norte-americano Donald Trump, acende um alerta vermelho entre produtores e exportadores.

Segundo dados do Hortifrúti/Cepea, na semana de 14 a 18 de julho, os preços da variedade tommy no Vale do São Francisco (PE/BA) recuaram 4%, sendo negociados a R$ 1,50/kg. Já a palmer sofreu desvalorização de 7%, cotada a R$ 2,16/kg. Em Livramento de Nossa Senhora (BA), as baixas foram ainda mais expressivas: 27% para a tommy (R$ 1,15/kg) e 31% para a palmer (R$ 1,74/kg).

