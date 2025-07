México abre mercado para produtos destinados à alimentação animal

O governo brasileiro recebeu a decisão do governo do México de aprovar o modelo de Certificado Sanitário Internacional (CSI) que viabiliza a exportação de produtos destinados à alimentação de animais de companhia (“pets”) do Brasil para aquele país.

Essa abertura representa uma oportunidade para o setor privado brasileiro expandir negócios no segmento de nutrição “pet”, um mercado em forte expansão no mundo. Com cerca de 130 milhões de habitantes e um dos maiores contingentes de animais de estimação da América Latina, o México é hoje o segundo maior mercado para produtos “pet” da região, atrás apenas do Brasil.

