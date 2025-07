Morador de Córrego dos Monos é notificado por quebra-molas ilegal

Um morador do distrito de Córrego dos Monos foi notificado nesta segunda-feira (14) pela Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, após instalar, de forma irregular e sem qualquer autorização do município, dois quebra-molas na estrada que leva à comunidade de Lagarto.

A ação imprudente resultou em um grave acidente de trânsito, na noite do último sábado (12), no qual um motociclista sofreu ferimentos sérios e encontra-se hospitalizado. Uma equipe da Guarda Civil Municipal esteve no local nesta segunda-feira para apurar os fatos, identificou o responsável pela instalação e procedeu com a notificação. Além do morador, a empresa contratada por ele para realizar a obra também foi notificada, e seu proprietário se comprometeu a efetuar a remoção imediata das lombadas.

O secretário de Segurança e Trânsito ressaltou a gravidade da situação. “Atitudes como essa representam um risco enorme à segurança viária e podem ter consequências muito sérias, como o acidente que vimos. A população precisa entender que a instalação de qualquer elemento na via pública, especialmente aqueles que alteram o fluxo e a segurança do tráfego, exige autorização e um estudo técnico aprofundado. Qualquer morador pode solicitar melhorias ou reforço na sinalização viária através dos canais oficiais da Prefeitura, como o da Ouvidoria, pelo telefone 156. Sempre que uma solicitação é feita, nossos engenheiros de tráfego realizam estudos técnicos rigorosos para analisar a viabilidade e garantir que as intervenções sejam seguras e adequadas para todos”, explicou o secretário.

Devido ao acidente grave provocado pela instalação irregular na via de Córrego dos Monos, o morador notificado poderá responder judicialmente pelas consequências de sua ação.