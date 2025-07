Morre, aos 55 anos, o ex-vereador Edson Wilson

O Espírito Santo perdeu, neste domingo (13), uma de suas vozes mais atuantes no campo social e sindical. Faleceu aos 55 anos, o economista Edson Wilson, mais conhecido como Edinho do Sinergia, ex-vereador de São José do Calçado.

A notícia de sua morte foi confirmada por figuras públicas, como o senador Fabiano Contarato e a deputada estadual Iriny Lopes, ambos do Partido dos Trabalhadores (PT).

“Edinho foi uma liderança comprometida com a justiça social e a democracia. Deixa um legado de coragem e dedicação ao povo capixaba”, ressaltou Fabiano Contarato, em suas redes sociais.

Parlamentares e entidades lamentaram a perda de Edinho, exaltando o compromisso do mesmo com as causas populares, como a vereadora Karla Coser e o ex-prefeito João Coser, que prestaram suas homenagens a Edinho através das redes sociais.

Com uma trajetória marcada pela generosidade e firmeza de princípios, Edinho foi lembrado como um homem de diálogo e ação. Sua atuação sindical no Espírito Santo, especialmente no setor energético, fez dele uma referência para movimentos sociais e trabalhistas em todo o estado.