Morre Gedelti Gueiros, fundador da Igreja Cristã Maranata

Um dos nomes mais influentes do meio cristão do Brasil, faleceu. Gedelti Gueiros, fundador da Igreja Cristã Maranata teve sua morte auniciada, na manhã deste sábado (5).

Ele nasceu em Bom Jesus do Itabapoana, no Rio de Janeiro em 19 de novembro de 1931. Contudo, ainda criança ele se mudou com a família para Vila Velha, e iniciou seu trabalho na divulgação do evangelho na década de 1960.

Antes disso, porém, em 1954, Gedelti Gueiros se formou em odontologia pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e lá, atuou como professor.

Fundador da Maranata

Gedelti foi o fundador e principal líder da Igreja Cristã Maranata (ICM), denominação evangélica brasileira estabelecida em 1968.

Nesse sentido, desde os primeiros anos da instituição, exerceu papel proeminente na condução espiritual e doutrinária da igreja, consolidando-se, ao longo do tempo, como sua principal liderança e referência organizacional, cargo que veio a ocupar formalmente em anos posteriores (2007).

Durante mais de cinco décadas, exerceu uma liderança contínua. Promoveu uma rígida uniformização teológica, administrativa e litúrgica, com ênfase na disciplina e na obediência institucional.

Sob sua liderança, a igreja alcançou visibilidade em meios de comunicação impressos (revistas e jornais) e audiovisuais (TV Globo, Band e RedeTV!), além de ampliar significativamente sua presença internacional.