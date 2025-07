Motocicleta roubada é encontrada em cafezal de Atílio Vivácqua

Após a recuperação, o proprietário foi informado sobre a localização do bem e orientado a comparecer à Delegacia de Polícia Civil de Atílio Vivácqua para os procedimentos legais de restituição.

Os militares realizaram patrulhamento na região e conseguiram localizar a motocicleta nas proximidades da linha férrea, na principal via da localidade de Lajinha. O veículo havia sido levado durante um roubo registrado no domingo (27).

Uma motocicleta que havia sido roubada na noite anterior foi localizada na manhã da última segunda-feira (28) em um cafezal, na zona rural de Atílio Vivácqua . O veículo foi encontrado por policiais militares da RP 5214, após receberem informações repassadas por um soldado lotado no município de Muqui.

