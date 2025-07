Motociclista morre após colisão e atropelamento em Cachoeiro; entenda

Um motociclista de 60 anos morreu em um grave acidente no último domingo (27), na localidade de Coutinho, em Cachoeiro de Itapemirim. O acidente envolveu a motocicleta que a vítima pilotava, um Volkswagen Gol e um Toyota Corolla. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado; no entanto, a vítima morreu no local.

De acordo com a Polícia Militar, o veículo Corolla seguia pela faixa da direita quando colidiu com a motocicleta, que, segundo o motorista, estava parada no meio da pista com os faróis apagados. Após a colisão, o motociclista caiu na pista e acabou sendo atropelado pelo Volkswagen Gol, que seguia na faixa da esquerda. Ambos os veículos seguiam no sentido Cachoeiro.

Ainda segundo a PM, não foi possível realizar o teste do etilômetro nos envolvidos, pois o aparelho apresentou falhas técnicas. Contudo, nenhum dos dois apresentava sinais de embriaguez ou outra alteração psicomotora.

Por nota, a Polícia Científica informou que o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.