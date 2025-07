Homem procurado por roubo é capturado pela PM em Cachoeiro

Um homem foi detido na tarde de segunda-feira (28) no bairro Guandu, em Cachoeiro de Itapemirim. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo. De acordo com a Polícia Militar, a equipe patrulhava a Avenida Beira Rio, nas proximidades do Teatro Rubem Braga, quando avistou o suspeito.

A corporação já havia recebido informações de que o homem era procurado pela Justiça. A abordagem seguiu os protocolos operacionais padrão. Após consulta ao sistema, foi confirmado o mandado de prisão com base no artigo 157 do Código Penal, que trata do crime de roubo.

Por apresentar sinais de uso de entorpecentes e risco de fuga, os militares utilizaram algemas durante a condução do suspeito. Ele foi levado à 7ª Delegacia Regional de Polícia Civil para as providências legais.