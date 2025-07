Jornada Pedagógica mobiliza escolas de Cachoeiro

Cachoeiro de Itapemirim está realizando a Jornada Pedagógica nas escolas da rede municipal, contemplando todas as modalidades de ensino, do maternal ao 9º ano. O evento, que envolve gestores, pedagogos, coordenadores, professores, cuidadores e auxiliares de sala, começou nesta quarta-feira (23) e vai até sexta (25), representando um momento de formação e planejamento para o segundo semestre letivo.

A iniciativa foi criada com o propósito de fortalecer as práticas educativas, analisar os resultados das avaliações formativas e planejar estratégias para o desenvolvimento da educação no município. A Jornada funciona como um espaço de troca, aprendizado e construção coletiva, reunindo toda a equipe escolar.

Para a secretária municipal de Educação, Celeida Chamão, o encontro é essencial para garantir o alinhamento pedagógico e o compromisso com a qualidade do ensino.

“A Jornada Pedagógica é fundamental para que todos os profissionais que atuam nas nossas escolas possam refletir sobre seus métodos, compartilhar aprendizados e planejar ações que façam a diferença na sala de aula e na vida dos estudantes. Esse momento coletivo fortalece a educação de Cachoeiro e reforça nosso compromisso com uma aprendizagem significativa para todos”.

Durante os três dias de Jornada, os participantes se engajam em rodas de conversa, análise de indicadores pedagógicos e definição de metas para aprimorar o trabalho em sala de aula. O foco é unir teoria e prática, promovendo intervenções pedagógicas eficazes para o início do próximo semestre.

A Secretaria de Educação destaca que esses encontros são parte essencial do planejamento anual, garantindo que as ações escolares ocorram de maneira integrada e eficaz. A expectativa é iniciar o semestre com uma equipe mais preparada, motivada e alinhada com os desafios contemporâneos da educação básica municipal.