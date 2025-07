Mulher leva pedrada no rosto e companheiro é preso em Mimoso do Sul

Uma mulher foi agredida com uma pedrada no rosto durante uma discussão com o companheiro na comunidade de Oteiro, zona rural de Mimoso do Sul. O caso aconteceu na manhã de segunda-feira (28) e terminou com a prisão do suspeito.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima contou que se preparava para ir ao trabalho quando foi ameaçada e atingida pela pedra, lançada pelo namorado durante um desentendimento motivado por ciúmes. O objeto quebrou os óculos da mulher e causou lesão no olho esquerdo.

Leia também: VÍDEO | Ambulância pega fogo e assusta a população em frente à Catedral

Ela foi socorrida e levada ao Hospital Municipal Drª Andrea Canzian Lopes, em Atílio Vivácqua. O agressor foi localizado em casa, com sinais de embriaguez. Aos militares, afirmou ter sido ofendido verbalmente pela companheira.

O homem foi conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim e autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, com base na Lei Maria da Penha. Em seguida, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).