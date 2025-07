VÍDEO | Ambulância pega fogo e assusta a população em frente à Catedral

Uma ambulância foi consumida pelas chamas na tarde desta terça-feira (29), nas proximidades da Catedral, no Centro de Colatina. O incêndio chamou a atenção de quem passava pelo local.

Até o momento, não há informações sobre as causas do fogo nem se havia pacientes ou profissionais da saúde no interior do veículo no momento do incidente.

Leia também: Cinco motociclistas são processados por perturbação do sossego na Serra

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para conter as chamas. A área foi isolada por segurança, e o trânsito na região precisou ser parcialmente interditado.

Estamos acompanhando o caso e aguardamos novos detalhes das autoridades competentes.