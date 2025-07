Muniz Freire: homem que planejava matar ex-companheira é preso

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) Muniz Freire, cumpriu, nessa quarta-feira (02), um mandado de prisão preventiva contra um homem de 61 anos, investigado pelos crimes de ameaça, violência psicológica e perseguição. A prisão foi realizada no bairro Piaçu, no município de Muniz Freire.

De acordo com as investigações, o suspeito planejava atentar contra a vida da ex-companheira e, em seguida, cometer suicídio. Ele ainda teria oferecido a quantia de R$ 50.000,00 para que um terceiro executasse a vítima. A versão apresentada pela mulher foi confirmada por testemunhas e por um áudio enviado pelo próprio suspeito por meio do aplicativo WhatsApp, no qual ele confirma suas intenções.

Segundo o titular da Delegacia de Polícia de Muniz Freire, delegado Hélio Flávio Martins, além do pedido de prisão preventiva, também foi solicitada medida protetiva de urgência em favor da vítima. “A investigação prossegue em sigilo e o Inquérito Policial será, em breve, encaminhado ao Poder Judiciário”, afirmou o delegado.