NOTAER realiza transporte de órgãos entre cidades capixabas

Na manhã do último sábado (19), uma equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) foi acionada para realizar uma missão delicada e importante: o transporte de órgãos humanos para transplante no Espírito Santo.

De acordo com o Notaer, o chamado partiu da Central Estadual de Transplantes. O coração e o fígado foram captados no município de São Mateus e levados de helicóptero até o Hospital Meridional, em Cariacica.

A ação rápida e coordenada envolveu profissionais da saúde, equipes da aviação do Estado e o suporte logístico da unidade hospitalar que receberia os órgãos. Segundo o Notaer, o tempo é um fator decisivo em operações desse tipo, especialmente no transporte de coração, que precisa chegar ao receptor em um intervalo de poucas horas.