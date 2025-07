Nova irrigação revoluciona a produção de café conilon

Uma inovação na irrigação promete transformar a produção de café conilon no Brasil. O gotejamento enterrado, que mantém as mangueiras protegidas no solo, melhora o uso da água, reduz gastos com manutenção e permite o uso eficiente de colheitadeiras mecanizadas.

Nos últimos anos, a falta de mão de obra tem sido um desafio para os produtores, tornando a mecanização essencial. Porém, sistemas de irrigação tradicionais, como os aspersores e o gotejamento superficial, podem impedir a passagem das colheitadeiras.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/cafeicultura/nova-irrigacao-revoluciona-a-producao-de-cafe-conilon/