Nova Venécia: advogada foragida é capturada em sítio pela FICCO

Nesta terça-feira (8), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (FICCO/ES), em ação conjunta com o serviço de inteligência da PM/ES, prendeu a última foragida da Operação “Selati”: uma advogada, que estava escondida em um sítio na zona rural de Nova Venécia.

Reincidência e Atuação criminosa

A investigada já havia sido presa anteriormente por envolvimento em um assalto milionário ocorrido em uma residência em Vila Velha. Apesar da gravidade dos fatos, foi colocada em liberdade provisória e, posteriormente, passou a ser considerada foragida da Justiça, após descumprir medidas cautelares impostas pelo Poder Judiciário.

Na Operação “Selati”, deflagrada pela FICCO/ES no mês de maio de 2025, a advogada passou a ser apontada como uma das integrantes da organização criminosa que atuava com tráfico de drogas, comércio ilegal de armas, lavagem de dinheiro e segurança privada clandestina armada na região de Viana e Cariacica.

De acordo com as investigações, mesmo com o principal líder da organização preso, o grupo criminoso continuava a atuar com o auxílio de familiares e advogados que serviam como intermediários externos, repassando ordens e gerenciando ativos ilícitos.

Denúncia Aceita pela Justiça

O Poder Judiciário do Espírito Santo aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público contra os envolvidos na Operação Selati. Os réus agora responderão pelos crimes de organização criminosa armada, tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo, lavagem de dinheiro e violação à legislação que regulamenta a segurança privada no Brasil.

A prisão da advogada representa o encerramento da fase de cumprimento dos mandados expedidos na operação e reforça o compromisso das forças de segurança com a responsabilização penal de todos os envolvidos, independentemente de sua condição profissional.