Novas regras Pix entram em vigor para evitar fraudes

A partir desta terça-feira (1º), entraram em vigor as novas regras Pix que exigem que bancos e instituições financeiras verifiquem, junto à Receita Federal, os dados associados às chaves cadastradas no sistema. A medida foi anunciada pelo Banco Central em março e tem como objetivo principal aumentar a segurança e reduzir fraudes envolvendo informações falsas ou desatualizadas.

Com a atualização, será obrigatório validar se o nome vinculado à chave Pix corresponde ao registrado na base da Receita Federal. A mudança foi motivada por casos em que criminosos utilizavam dados de pessoas falecidas ou nomes incorretos para dificultar o rastreamento de transações fraudulentas. Segundo o Banco Central, a nova etapa de checagem corrige falhas no cadastro que vinham sendo exploradas por golpistas.

Apesar do impacto nas medidas de segurança, as novas regras Pix afetam apenas cerca de 1% das chaves já existentes. A maior parte dos usuários não será impactada e continuará utilizando o sistema normalmente. As chaves Pix funcionam como identificadores das contas bancárias e podem estar vinculadas a CPF, CNPJ, número de celular, e-mail ou código aleatório.

Durante o anúncio das mudanças, circularam fake news alegando que pessoas com nome sujo ou em dívida teriam suas chaves bloqueadas. No entanto, o Banco Central desmentiu essas informações. As novas regras têm foco exclusivo em prevenir fraudes e não afetam a regularidade do uso por cidadãos endividados ou com restrições no nome.

As atualizações reforçam o compromisso do Banco Central com a segurança do sistema de pagamentos instantâneos, que se tornou um dos meios de transferência mais utilizados no Brasil. Com as novas regras Pix, espera-se reduzir significativamente o número de fraudes e aumentar a confiabilidade das operações entre usuários e instituições financeiras.