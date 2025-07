Novo concurso do Iases vai abrir quase mil vagas no Espírito Santo

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) deu mais um passo importante rumo à realização de um novo concurso público. Na última sexta-feira (27), o diretor-geral do órgão, Fábio Modesto, assinou contrato com a banca organizadora do certame, o Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap).

Ao todo, serão 981 vagas ofertadas, sendo 805 para o cargo de Agente Socioeducativo e 176 para Técnico Superior Socioeducativo, distribuídas entre as áreas de Nutrição, Serviço Social, Pedagogia, Psicologia, Direito e Terapia Ocupacional. O salário inicial é de R$ 5.597,64 para agentes e R$ 7.547,78 para técnicos, ambos com auxílio-alimentação de R$ 800,00.

O concurso havia sido anunciado pelo governador Renato Casagrande em agosto do ano passado. Inicialmente, o plano era abrir 1.026 vagas, mas em fevereiro deste ano 45 agentes socioeducativos foram nomeados, reduzindo o número de oportunidades nesta nova seleção.

O contrato com a organizadora foi firmado no valor de R$ 2.980.000,00, por meio de contratação direta. O documento prevê a execução completa do concurso, incluindo elaboração, impressão, aplicação e correção das provas, além de toda a logística e infraestrutura necessária para o processo seletivo.

A expectativa agora é pela publicação do edital, que deve detalhar o cronograma, as etapas do concurso e as exigências para cada cargo.