Novo concurso público em Castelo: vagas, prazos e salários divulgados

A Prefeitura de Castelo, por meio do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE), divulgou na última sexta-feira (18), o edital para o Concurso Público 2025. O certame visa preencher cargos e formar cadastro de reserva para diversas áreas do quadro de pessoal da Prefeitura.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site do IBADE: www.ibade.org.br. Os candidatos poderão acessar a ficha de inscrição online e todos os procedimentos necessários para efetivar sua participação a partir da próxima quarta-feira (23).

Após preencher a ficha e se inscrever, o candidato deverá imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento da taxa de inscrição. É crucial que o pagamento seja realizado até a data de vencimento do boleto, que será o primeiro dia útil após o encerramento das inscrições. Pagamentos efetuados após essa data não serão considerados.

O concurso oferecerá vagas para diferentes níveis de escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto, Ensino Fundamental Completo, Ensino Médio/Ensino Médio Técnico e Ensino Superior. O valor da taxa de inscrição variará conforme o nível de escolaridade do cargo desejado.

Para conferir todas as informações e detalhes sobre os cargos, requisitos, taxas e datas importantes, acesse o edital completo AQUI.