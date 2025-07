O Diabo Veste Prada 2 ganha primeiro teaser; assista

Desde que foi anunciada, em junho de 2024, a sequência de O Diabo Veste Prada tem gerado grande expectativa entre os fãs ao redor do mundo. A novidade agora é que o filme já está em produção. Nesta segunda-feira (30), a 20th Century Studios divulgou o primeiro teaser da continuação, trazendo as vozes de personagens clássicos da história.

Apesar de os detalhes da trama ainda estarem sob sigilo, a previsão é que o longa chegue aos cinemas em maio de 2026. Segundo a Variety, o elenco original estará de volta: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci já estariam confirmados na sequência.

O teaser reacende a nostalgia ao trazer a narração de personagens conhecidas, incluindo a inesquecível Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep.

