Observatório global poderá monitorar biodiversidade do solo

Pesquisadores da Embrapa, em parceria com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO/ONU) e outras instituições internacionais, propõem a criação de um observatório global da biodiversidade do solo, o Glosob (Global Soil Biodiversity Observatory).

A proposta, publicada esta semana na revista Nature Ecology and Evolution, visa estabelecer um sistema unificado e padronizado de monitoramento da biodiversidade do solo, essencial para a vida no planeta e que abriga 59% da biodiversidade mundial, mas ainda é pouco observado e altamente vulnerável às mudanças climáticas e ao mau uso da terra.

