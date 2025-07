Oficina gratuita ensina a criar arte com plástico em Cachoeiro

O Centro de Referência das Juventudes (CRJ) de Cachoeiro de Itapemirim vai sediar, no dia 10 de julho, uma oficina gratuita que une criatividade e sustentabilidade. A atividade propõe transformar resíduos plásticos em obras de arte, promovendo consciência ambiental e incentivo à expressão artística entre jovens de 14 a 29 anos.

Com duas turmas, das 13h às 17h e das 18h às 22h, a oficina tem vagas limitadas e acontecerá no bairro Rubem Braga. A ação faz parte da Política Nacional Aldir Blanc e conta com o apoio da Prefeitura de Cachoeiro e Ministério da Cultura.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo link. A proposta é estimular os participantes a explorar o potencial criativo de materiais recicláveis e contribuir para a preservação do meio ambiente.