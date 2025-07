Oficina sobre ZEEC-ES reúne lideranças tradicionais em Cachoeiro

Lideranças das comunidades tradicionais de Marataízes e Presidente Kennedy participam, nesta sexta-feira (4) e sábado (5) da oficina de Lideranças sobre o Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro (ZEEC-ES).

O encontro acontece das 13h às 17h, no campus do Ifes em Cachoeiro de Itapemirim, localizado no bairro Morro Grande.

A atividade integra a política ambiental do Espírito Santo, com o objetivo de promover um modelo de desenvolvimento sustentável e participativo.

Durante a oficina, serão apresentadas as diretrizes do ZEEC-ES, iniciativa que busca conciliar crescimento econômico, respeito à natureza e valorização das tradições locais.

Programação:

Apresentação do Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro (ZEEC-ES)

Discussão participativa com lideranças tradicionais

Oficina técnica sobre sustentabilidade e planejamento territorial