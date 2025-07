Óleos essenciais superam fungicidas químicos no combate a doenças

No combate a fungos que comprometem parte significativa da produção de laranja e mamão no Brasil, pesquisadores encontraram nos óleos essenciais uma alternativa eficaz, natural e ambientalmente segura aos fungicidas sintéticos.

Estudos realizados pela Embrapa Meio Ambiente (SP) e pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) mostraram que extratos de plantas como orégano, canela casca, alecrim pimenta e manjericão-cravo podem inibir, com grande eficiência, fungos responsáveis por perdas pós-colheita no mamão e na laranja.

