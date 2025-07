Operação prende líder do tráfico e apreende armas em Fundão

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Fundão, com o apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), deflagrou na madrugada desta sexta-feira (4) mais uma fase da Operação Integrada “Fim da Linha”, em Fundão.

Três pessoas foram presas, incluindo o gerente geral do tráfico local, e mandados de busca e apreensão foram cumpridos em cinco residências. A ação teve como objetivo dar continuidade às investigações para desarticular o principal grupo criminoso atuante na cidade, responsável pelo tráfico de drogas e por crimes violentos.

Nas fases anteriores da operação, foram apreendidos um quilograma de crack, cerca de três quilogramas de cocaína, além de maconha, dinheiro em espécie, e três traficantes foram presos.

Nesta 3ª fase, as equipes policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em cinco residências e efetuaram a prisão temporária do gerente geral do tráfico local, um homem de 28 anos. Na casa dele, foram apreendidos R$ 12 mil em dinheiro, porções de crack e de maconha.

Diante da situação flagrancial, a companheira dele, uma mulher de 33 anos, também foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Durante a operação, outro indivíduo, um jovem de 18 anos, também foi preso por armazenar uma arma de fogo do tipo pistola calibre 9mm, com a numeração suprimida, o que configura crime de porte ilegal de arma com elemento de identificação raspado.

O titular da Delegacia de Polícia (DP) de Fundão, delegado Leandro Sperandio, destacou a relevância da operação para a segurança da cidade.

“O objetivo da investigação é ‘desmontar’ o principal grupo criminoso da cidade, o qual pratica tráfico de drogas nos bairros Orly Ramos e Campestre, sendo um grupo violento e responsável por algumas mortes na cidade”, afirmou.