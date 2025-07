Oruam foi preso? Cantor será indiciado por ligação com f4cçã0

O rapper Oruam entrou na mira da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Nesta terça-feira (22), ele foi indiciado por seis crimes após, segundo a corporação, atrapalhar uma operação policial que tentava cumprir um mandado de busca contra um menor acusado de roubo. A movimentação aconteceu na Zona Oeste do Rio, onde o cantor e amigos teriam interferido diretamente na ação dos agentes.

Polícia relata tentativa de impedir mandado de busca

De acordo com o delegado Felipe Curi, secretário de Polícia Civil, os investigadores estavam à procura de um adolescente suspeito de roubo. Durante a operação, o grupo que acompanhava Oruam teria interferido de forma agressiva, tentando impedir o cumprimento do mandado. A situação se agravou, levando a um confronto com os policiais.

Seis crimes na ficha: de tráfico a desacato

O caso ganhou peso com a revelação dos crimes atribuídos ao cantor. A Polícia Civil afirma que Oruam responderá por tráfico de drogas, associação para o tráfico, lesão corporal, resistência qualificada, dano ao patrimônio público e desacato. O inquérito segue aberto e pode evoluir nos próximos dias, dependendo da análise de novas provas.

Investigação aponta ligação com o CV

A suspeita de conexão direta com o Comando Vermelho foi o que chamou a atenção das autoridades. Segundo a polícia, o comportamento de Oruam durante a operação não foi isolado, e há indícios de que ele atua em apoio à facção. Essa informação reforça a gravidade das acusações e coloca o artista sob vigilância especial.

Oruam preso? Situação segue em aberto

Apesar das acusações, Oruam ainda não foi preso, mas sua situação jurídica pode mudar a qualquer momento. Entretanto, a polícia continua apurando os fatos e deve apresentar um relatório completo em breve. Nas redes sociais, o caso dividiu opiniões: enquanto alguns pedem justiça, outros defendem o cantor e aguardam sua versão dos acontecimentos.