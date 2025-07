Padaria do Banco de Alimentos de Cachoeiro é reestruturada

O Banco de Alimentos de Cachoeiro de Itapemirim, administrado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), passará por uma importante reestruturação com a entrega de novos equipamentos para a padaria do local, nesta sexta-feira (18). A ação é resultado de uma articulação iniciada em março deste ano pela assessora especial de Governo, Norma Ayub, durante um encontro no próprio Banco de Alimentos com representantes dos Rotary Clubs do município.

Durante o café da manhã promovido na ocasião, Norma Ayub destacou o potencial da padaria como instrumento de inclusão e apoio à segurança alimentar e nutricional no município. A partir desse diálogo, foi firmada uma parceria com os Rotarys de Cachoeiro, que assumiram a responsabilidade pela reforma dos equipamentos de panificação, agora prontos para uso.

“Estou muito feliz com esse momento. Inaugurei a antiga padaria em 2000 e, desde então, sempre acreditei no impacto social dessa iniciativa. Quando deixamos a Ilha da Luz, os equipamentos já estavam sucateados, pois eram da época da inauguração, e foi necessário interromper as atividades. É um sonho realizado ver a padaria de volta, agora em um espaço novo, planejado especialmente para ela, dentro da obra do novo Banco de Alimentos. Desde sua inauguração, aguardamos ansiosos por esse retorno”, celebrou a assessora especial de Governo, Norma Ayub.

A reestruturação da padaria integra as estratégias da Semdes para reforçar as políticas de segurança alimentar no município, fortalecendo ações de distribuição de alimentos e geração de renda por meio da capacitação e do aproveitamento integral dos alimentos.

De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Social, Éder Botelho da Fonseca, o projeto tem um papel fundamental para a cidade. “Essa entrega é mais do que equipamentos; é a consolidação de uma política pública que se estrutura em cima de parcerias e do cuidado com a população em vulnerabilidade. A padaria será um instrumento estratégico de distribuição e transformação de alimentos, ampliando nosso alcance”, ressaltou o secretário.

Já o subsecretário de Segurança Alimentar e Nutricional, Cid Fassarella, destacou o caráter técnico e social do projeto. “A padaria representa um avanço concreto para as ações de segurança alimentar. Estamos em fase de planejamento da logística de distribuição dos produtos que serão fabricados ali, sempre com foco em atender quem mais precisa e aproveitando ao máximo os alimentos arrecadados”, explicou.

Os equipamentos entregues nesta etapa — que incluem batedeiras industriais, cilindros, fornos e outros utensílios essenciais para a panificação — foram completamente reformados graças ao engajamento de três Rotarys locais:

Rotary Club de Cachoeiro de Itapemirim Oeste , representado pela presidenta Chamberly Buteri;

, representado pela presidenta Chamberly Buteri; Rotary Club de Cachoeiro de Itapemirim , presidido por Carlos Roberto Goveia;

, presidido por Carlos Roberto Goveia; Rotary Club de Cachoeiro de Itapemirim Sudeste, com representação de Jean Cypriano.

A iniciativa ainda prevê a realização de capacitações para o uso adequado dos equipamentos, com vistas à produção de pães e outros derivados a serem distribuídos para instituições cadastradas e projetos sociais do município.

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Semdes, reforça seu compromisso com o fortalecimento da rede de proteção social e agradece às instituições parceiras que, com solidariedade e ação concreta, ajudam a transformar vidas.