Parceria Legal: segundo dia movimenta Laranja da Terra

Com uma programação diversificada e intensa movimentação popular, o segundo dia da Feira Parceria Legal foi marcado por grande sucesso em Laranja da Terra, nas montanhas capixabas. Realizado neste sábado (19), o evento reuniu centenas de pessoas na Praça Carlos Tesch, onde serviços gratuitos, cultura, música e gastronomia se integraram em um ambiente de cidadania e lazer.

A feira contou com uma série de atendimentos ao público. Entre os destaques, o Procon-ES ofereceu orientações sobre os direitos do consumidor, enquanto as concessionárias CESAN e EDP facilitaram renegociações de dívidas. A Prefeitura Municipal também atendeu à população com renegociações de IPTU e uma gama de serviços das áreas de Assistência Social e Saúde. Já a Aderes disponibilizou orientação e abertura de Microempreendedor Individual (MEI), e a Defensoria Pública do Estado prestou atendimentos jurídicos gratuitos.

Além dos serviços, a Feira de Negócios e Gastronomia funcionou durante todo o dia, promovendo a valorização da cultura local e incentivando o comércio regional. Um espaço especial foi reservado para o público infantil, com área kids, e também para os apreciadores de boa bebida, com opções de chope artesanal.

A programação musical foi outro ponto alto do evento. O público se animou ao som de Martim Moreira (voz e violão), Netto do Forró, Levada Capixaba e Rogério e Seus Teclados, que transformaram a praça em um verdadeiro arraial popular, com muita dança e diversão.

Mais do que um evento tradicional, a Feira Parceria Legal se consolida como um importante elo entre o poder público, a iniciativa privada e a população, promovendo inclusão social e oportunidades para pequenos empreendedores. A expectativa da organização é de que milhares de pessoas passem pelo evento ao longo do fim de semana, reforçando o papel da feira como espaço de integração, cidadania e desenvolvimento local.

Confira a programação

Domingo – 20 de julho

9h: Feira de Negócios e Gastronomia

10h: Palestra “Fiscal Mirim Procon”, com Letícia Coelho

14h: Gugu da Concertina

17h: Douglas e Thiago Acústico

19h: Banda Raça Forrozeira

*Entrada gratuita em todos os dias.

