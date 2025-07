Paróquia Santo André Apóstolo celebra a Festa da Unidade em Castelo

A Paróquia Santo André Apóstolo, em Aracui, distrito de Castelo, celebrou sua tradicional Festa da Unidade Paroquial que, neste ano, marcou também os 18 anos de caminhada paroquial. A solenidade aconteceu no último domingo, dia 06.

A celebração reuniu centenas de fiéis das 27 Comunidades Eclesiais de Base e do Santuário Nossa Senhora Imaculada Esposa do Divino Espírito Santo (Santuário de Aracui) que integram a paróquia. O momento central foi a Santa Missa em Ação de Graças, presidida pelo bispo diocesano, Dom Luiz Fernando Lisboa, e concelebrada pelo pároco local, Pe. Luiz de Carvalho Serafim.

Logo após a celebração, os fiéis participaram da troca dos estandartes, gesto simbólico que reforça a união entre as comunidades, e estas tem o compromisso de rezar pela outra comunidade. A festa seguiu com um almoço comunitário, marcado por momentos de convivência fraterna e muita alegria, sorteios, leilões e música ao vivo com a Banda São Miguel Arcanjo.

Neste ano, um dos destaques da programação foi a barraca do Serviço de Animação Vocacional (SAV), que contou com a presença dos seminaristas da própria paróquia, testemunhando sua vocação e dialogando com os fiéis sobre o chamado de Deus.

“Com espírito de gratidão, a comunidade paroquial celebrou a história construída com fé, compromisso e participação ativa do povo de Deus. Que o Senhor continue abençoando a Paróquia Santo André Apóstolo, o Santuário e cada uma de suas comunidades, fortalecendo os laços de unidade e missão”, expressou a paróquia, por meio de nota.