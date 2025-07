PC de Itapemirim prende suspeitos de roubo qualificado contra idosos

A 9ª Delegacia Regional de Itapemirim, deflagrou uma operação policial na manhã desta terça-feira (8), para cumprimento de mandados de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento no roubo qualificado ocorrido no dia 21 de junho deste ano, na zona rural de Itapemirim, que teve como vítimas um casal de idosos.

A ação resultou na prisão em flagrante de dois indivíduos, de 32 e 34 anos. Durante as buscas, foram apreendidos quatro aparelhos celulares com restrição de furto e roubo.

O adjunto da 9ª Delegacia Regional de Itapemirim, delegado Daniel de Araújo, informou que o crime causou grande comoção na comunidade. “As vítimas foram mantidas reféns sob a mira de uma arma de fogo, agredidas fisicamente e tiveram diversos bens subtraídos pelos criminosos, incluindo três notebooks, uma televisão, cerca de R$ 3 mil em espécie, além de outros objetos pessoais. Após o crime, os autores fugiram levando o casal no próprio veículo utilizado no roubo, abandonando-os posteriormente nas proximidades de uma área de mata”, disse o delegado.

Durante as buscas, realizadas nesta terça-feira (8), os policiais localizaram uma grande quantidade de produtos eletrônicos, entre eles um celular Motorola Moto G24, um Moto G35, um Samsung Galaxy A55 e um Samsung Galaxy A06, todos com restrição de furto e roubo. O carro utilizado na ação criminosa também foi apreendido.

“A ação rápida da equipe permitiu não apenas a identificação dos autores, como também a recuperação de parte dos bens subtraídos. Seguimos com as diligências para que todos os responsáveis sejam responsabilizados”, destacou o delegado Daniel de Araújo.

Os presos foram encaminhados à Delegacia Regional de Itapemirim, juntamente com o material apreendido. Após procedimentos de praxe, permanecerão à disposição da Justiça.

