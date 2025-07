PC realiza operação em ferro-velho clandestino em Vila Velha

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Furto e Roubo de Veículos (DFRV), deflagrou, nessa terça-feira (15), a Operação “Peça Legal”. A ação contou com o apoio do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) e da Prefeitura Municipal de Vila Velha, e teve como objetivo fiscalizar um ferro-velho, localizado no bairro Cobilândia, em Vila Velha.

Durante a operação, foi constatado que o local operava sem o devido Registro de Autorização e Funcionamento (RAF), conforme previsto na Lei Estadual nº 10.031/2013. O proprietário do estabelecimento foi notificado administrativamente e o comércio foi devidamente interditado.

A ação teve como base investigações conduzidas pelo serviço de inteligência da DFRV. No local, os policiais encontraram diversas peças automotivas com restrição de furto ou roubo, além de itens com sinais identificadores adulterados.

O proprietário, um homem de 35 anos, foi autuado em flagrante pelos crimes de receptação qualificada, adulteração veicular e exercício ilegal da profissão. Após os procedimentos legais, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanecerá à disposição da Justiça.

“Operações como essa têm o objetivo de combater a receptação de veículos automotores e coibir o funcionamento de estabelecimentos clandestinos que ferem o princípio da livre concorrência, prejudicando comércios legalizados que cumprem suas obrigações tributárias. A DFRV também realiza regularmente ações administrativas, como fiscalizações e arrecadações voltadas ao Fundo Especial da Polícia Civil (FUNREPOCI), entre outras atividades. Essas operações continuarão sendo intensificadas”, disse o chefe da Divisão Especializada de Furto e Roubo de Veículos (DFRV), delegado Marcos Aurélio Oliveira.