Pesquisa vai mapear safra cafeeira e fortalecer setor no ES

A Federação da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo (Faes), em parceria com a Comissão Técnica de Cafeicultura, iniciou uma pesquisa estratégica para levantar informações sobre a safra cafeeira colhida em 2025. O levantamento tem como objetivo reunir dados reais sobre a produção no estado, identificar os principais desafios enfrentados pelos produtores e subsidiar ações e políticas públicas voltadas ao fortalecimento da cafeicultura capixaba.

A iniciativa busca mapear a realidade do setor e contribuir para a construção de soluções que beneficiem toda a cadeia produtiva do café no Espírito Santo. O formulário, que leva menos de cinco minutos para ser preenchido, estará disponível até o dia 3 de agosto.

