PF deflagra operação para combater crimes eleitorais em Apiacá

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (1), uma operação em combate a crimes eleitorais, no município de Apiacá.

Foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão, emitidos pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES).

As investigações tiveram início após denúncia de populares, narrando que vários eleitores estavam transferindo o título para Apiacá em troca de benefícios.

Foram apreendidos aparelhos celulares, os quais serão encaminhados à perícia e analisados, visando o aprofundamento das investigações para apuração de eventuais outros partícipes do crime.

Os investigados poderão responder pelos crimes de corrupção eleitoral, falsidade ideológica eleitoral e transferência irregular de eleitores, previstos nos arts. 299, 350 e 289, todos do Código Eleitoral, com penas que, somadas, chegam a até 14 anos de reclusão, sem prejuízo de outros delitos que possam ser apurados no curso das investigações.