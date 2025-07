PM descobre ponto de preparo de drogas em bairro de Cachoeiro

Durante buscas no imóvel, foram apreendidas porções de maconha, crack e cocaína, além de frascos com substâncias químicas, duas balanças de precisão, material para embalo e R$ 1.248 em dinheiro.

A ação foi desencadeada a partir de informações levantadas pelo Serviço de Inteligência do 9º Batalhão. Ao chegarem ao local, policiais da Força Tática avistaram um suspeito fugindo pelos fundos da residência.

Em operação realizada na quinta-feira (24), a Polícia Militar localizou um imóvel utilizado como ponto de preparo e armazenamento de drogas no bairro Bom Pastor, em Cachoeiro de Itapemirim.

