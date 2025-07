Suspeito é detido com arma e munições no bairro Zumbi, em Cachoeiro

Na abordagem, os policiais encontraram munições com o suspeito. Em seguida, realizaram varredura no terreno e localizaram o revólver. O homem foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais.

De acordo com a Polícia Militar, os militares avistaram um indivíduo em atitude suspeita nas proximidades de uma creche, em área já conhecida por movimentações ligadas ao tráfico de drogas. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir e foi visto descartando um objeto em um terreno.

A Polícia Militar apreendeu um revólver calibre .32 e cinco munições no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim . A ação ocorreu na tarde da última sexta-feira (25) durante patrulhamento preventivo realizado por equipes do 9º Batalhão. Entretanto, o caso só foi divulgado nesta segunda-feira (28).

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui