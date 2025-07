PM encontra arma e celulares em imóvel abandonado em Cachoeiro

Todo o material apreendido foi encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. As buscas pelos suspeitos continuam. Ninguém foi preso.

De acordo com a Polícia Militar, as equipes acessaram o local e encontraram, além da espingarda e dos celulares, uma luneta preta e duas munições: uma de calibre .380 e outra de .38.

Cinco celulares e uma espingarda calibre 36 foram apreendidos pela Polícia Militar durante uma ação realizada nesta terça-feira (29) no bairro Village, em Cachoeiro de Itapemirim . A operação teve início após denúncia de fabricação artesanal de armas em uma residência localizada na Avenida Manoel Silva Mota.

