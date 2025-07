PM encontra arma e munições dentro de caminhão em Pacotuba

Com base nas informações, os militares montaram um cerco próximo ao Incaper. Durante a abordagem, o suspeito foi localizado e, com ele, um revólver calibre .38, seis munições intactas e um telefone celular.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe da RP 5187 realizava patrulhamento quando recebeu informações de que um indivíduo estaria armado a bordo de um caminhão Cargo 712, de cor prata. O veículo teria saído da comunidade de Jacu com destino a Monte Alegre.

