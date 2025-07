PM prende seis pessoas e apreende armas e drogas em Aracruz

Em duas ocorrências realizadas na tarde e noite da última quarta-feira (23), a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) prendeu seis pessoas e apreendeu armas, drogas e munições, além de camisas com dizeres que simulam o uniforme da Polícia Civil, ambas no bairro Portelinha, em Aracruz.

Na primeira ação, os policiais foram informados de que indivíduos armados teriam passado no bairro de Fátima efetuando disparos contra pessoas ligadas ao tráfico de entorpecentes. De acordo com relatos, os suspeitos estavam em um carro branco e se evadiram em direção ao bairro Portelinha.

Diante da informação, a guarnição seguiu para a região indicada e avistou quatro indivíduos armados, alguns com blusas pretas que imitavam o uniforme da Polícia Civil. Eles receberam voz de abordagem, mas atiraram contra os policiais, que reagiram à injusta agressão.

Um dos indivíduos deixou cair um carregador alongado de arma de fogo e uma sacola contendo 60 buchas de maconha e 149 pedras de crack. Após buscas, ele foi encontrado escondido em uma área de mata. Segundo informações, ele seria uma das lideranças do tráfico local.

Os militares então deram continuidade ao patrulhamento na região e receberam novas informações indicando que os indivíduos que se evadiram da ocorrência anterior estavam escondidos em uma casa no bairro Portelinha. Ao se aproximarem do local, os policiais viram quatro homens, dois deles armados e saindo de um carro, e uma mulher.

Durante a abordagem, todos os suspeitos acataram as ordens, exceto a mulher, que resistiu e desacatou os policiais. Após busca pessoal, foram localizadas uma submetralhadora 9mm com mira a laser, além de um carregador alongado com 20 munições. Também foram feitas buscas na residência, onde os policiais encontraram uma carabina AR 9mm com mira holográfica carregada com 15 munições, três carregadores sobressalentes, dois tabletes grandes de maconha, 30 pedras de crack, 30 buchas de maconha, 131 munições calibre 380, uma camiseta e três máscaras com identificação falsa da Polícia Civil.

Todos os detidos foram conduzidos à 13ª Delegacia Regional. O carro tinha restrição de furto/roubo e foi removido ao pátio.

O suspeito de 28 anos, detido na primeira ocorrência no bairro Portelinha, foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo, associação para o tráfico e tentativa de homicídio qualificado contra policial e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Aracruz.

Já na segunda ocorrência, cinco pessoas foram conduzidas à Delegacia Regional de Aracruz. Dois homens, de 21 e 39 anos, foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, e um terceiro homem, de 25 anos, foi autuado por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e receptação.

Os três foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória (CPD) de Aracruz. Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, e apresentado ao Ministério Público Estadual (MPES). Uma mulher de 29 anos assinou Termo Circunstanciado por resistência e foi liberada para responder em liberdade.