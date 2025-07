Polícia Civil cumpre mandado por tentativa de homicídio em Guaçuí

Um jovem de 21 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (4), na Delegacia de Guaçuí, durante cumprimento de mandado de prisão preventiva por tentativa de homicídio.

Segundo a Polícia Civil, os agentes foram até a residência do investigado na tarde de ontem (3), no bairro São Miguel, mas familiares informaram que ele estaria viajando.

Hoje, ao comparecer espontaneamente à delegacia para entender o motivo da visita dos policiais à sua casa, o jovem foi informado da ordem judicial e recebeu voz de prisão. Ele não apresentou resistência e foi conduzido ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.

O crime ocorreu em 14 de fevereiro deste ano. A vítima, de 41 anos, sofreu agressões após um desentendimento motivado por divergências religiosas. O investigado teria agido em defesa de um familiar, iniciando a violência.

Após a conclusão do inquérito, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do suspeito, o que foi acatado pelo Poder Judiciário.

