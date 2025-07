Polícia Civil identifica furto de energia elétrica no interior do ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento de Investigações Criminais (Deic), com o apoio da equipe técnica da EDP e do Departamento de Engenharia Forense do Instituto de Criminalística da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES), apurou, nessa quarta-feira (02), em Mantenópolis, um caso de furto de energia elétrica em uma propriedade rural localizada no interior do Estado.

Durante a ação, foi identificado que a unidade consumidora investigada não tinha medidor de energia instalado e estava sendo abastecida por uma ligação bifásica direta à rede da concessionária, sem qualquer tipo de medição ou faturamento. A energia irregular alimentava duas residências e um secador de café.

No local, as equipes policiais fizeram contato com o responsável pela propriedade, um homem de 51 anos, filho do proprietário do imóvel, um idoso de 93 anos e não lúcido, sem condições de responder pela administração da área.

A equipe constatou ainda a existência de um medidor instalado em nome do homem, de 51 anos, que se encontrava desligado, uma vez que a energia das residências estava sendo fornecida por meio da ligação clandestina.

Os técnicos da EDP lavraram um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), relatando todas as irregularidades encontradas no local. Ao ser questionado, o responsável pela propriedade admitiu ter feito a ligação direta após a negativa da regularização em 2018, alegando necessidade de manter as atividades do secador de café. No entanto, permaneceu em silêncio quando indagado sobre o motivo de não ter regularizado a situação ao longo dos anos.

O suspeito, de 51 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Barra de São Francisco e autuado em flagrante por furto qualificado. Ele foi liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pela autoridade policial da Central de Teleflagrante.