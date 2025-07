Polícia Civil prende suspeito de tráfico em Cachoeiro de Itapemirim

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim e com o apoio do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat) Sul, cumpriu, manhã desta quinta-feira (03), um mandado de prisão contra um homem, de 32 anos, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A ação foi realizada no bairro Teixeira Leite, em Cachoeiro de Itapemirim.

Após diligências baseadas em informações apuradas sobre a localização do indivíduo, a equipe policial se dirigiu ao bairro. Ao chegar no local, a equipe visualizou o suspeito em via pública, em frente à residência dele, momento em que foi dado cumprimento à ordem judicial.

O indivíduo foi encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para a adoção das medidas cabíveis. Posteriormente, o suspeito será encaminhado ao sistema prisional.