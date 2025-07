Polícia Civil realiza operação contra o tráfico de drogas em Montanha

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Montanha, com o apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), realizou, na última sexta-feira (18), uma operação para o cumprimento de mandados de busca e apreensão com o objetivo de combater o tráfico de entorpecentes na região.

A ação resultou na prisão de dois homens, de 49 e 34 anos, e na apreensão de uma espingarda, além de diversas porções de cocaína e crack.

O primeiro mandado foi cumprido no bairro Vinhático, zona rural do município. Durante as diligências, os policiais civis e militares apreenderam, no interior do imóvel, uma espingarda calibre .36 e 13 munições do mesmo calibre, todas em condição de uso. O indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia de Montanha e autuado por posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

O segundo mandado foi cumprido no Assentamento Oziel Alves, também em Montanha. O alvo foi localizado nas proximidades de sua residência. No momento da abordagem, ele foi informado sobre o mandado judicial e acompanhou a equipe policial de forma ordeira, mas, ao chegar à porta de sua casa, entrou abruptamente e trancou a porta, sendo necessário forçar a entrada para contê-lo.

No interior do imóvel, as equipes realizaram buscas que resultaram na apreensão de uma sacola contendo 185 pinos de substância análoga à cocaína, um papelote da mesma substância e 90 pedras de substância análoga ao crack. O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia de Montanha, onde foi autuado em flagrante por tráfico de entorpecentes.

Após os procedimentos de praxe, os conduzidos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.