Polícia indicia condutor por morte de jovem de 19 anos em Castelo

Um homem de 42 anos foi indiciado por homicídio culposo na direção de veículo automotor após causar um acidente que matou um jovem de 19 anos em Castelo.

O caso aconteceu no dia 27 de abril, em uma das principais avenidas do bairro Esplanada. De acordo com as investigações, o motorista de um Hyundai Creta fez uma conversão proibida, em local sinalizado com faixa dupla contínua, e atingiu a motocicleta pilotada por Estêvão Domingos de Oliveira.

A vítima seguia corretamente pela via e não conseguiu evitar a colisão. Estêvão morreu ainda no local.

A conclusão do inquérito se baseou em laudos periciais e depoimentos de testemunhas. O Laudo de Exame de Local de Acidente de Tráfego apontou que a causa do acidente foi a tentativa irregular de retorno feita pelo motorista.

O delegado Estêvão Oggione, titular da unidade, informou que o procedimento foi encaminhado ao Ministério Público para as medidas cabíveis.

“Infelizmente, perdemos uma vida muito jovem por causa de uma manobra imprudente. É um lembrete do quanto o descuido no trânsito pode ser fatal. Precisamos de mais responsabilidade ao volante”, alertou o delegado.

Oggione também destacou o aumento no número de acidentes no município e fez um apelo. “Pedimos que motoristas e motociclistas redobrem a atenção. A imprudência não será tolerada. Quem cometer crime de trânsito será responsabilizado”, afirmou.