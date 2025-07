Polícia prende dois condenados por roubo em Brejetuba

Dois homens de 26 anos, condenados por roubo qualificado, foram presos nesta semana no município de Brejetuba. As ações foram conduzidas pela Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) da 11ª Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, com apoio das delegacias de Brejetuba, Ibatiba e da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar.

Um dos condenados foi localizado na localidade de Monte Santo, zona rural do município, após diligências ininterruptas. Ele foi sentenciado a oito anos de prisão em regime fechado por roubo majorado e corrupção de menores, com base no artigo 157, §2º, do Código Penal e no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

No mesmo dia, o segundo envolvido se apresentou espontaneamente à Delegacia de Polícia de Brejetuba. Ele tinha condenação idêntica e já estava ciente da ordem judicial de prisão.

Os mandados foram expedidos pela Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante. Após os procedimentos de praxe, os detidos foram levados para a Delegacia Regional e permanecem à disposição da Justiça.