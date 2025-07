Polícia prende foragido da Justiça em Cachoeiro de Itapemirim

De acordo com a Polícia Militar, a abordagem ocorreu durante patrulhamento de rotina na Rua Samuel Levi. Os militares identificaram o suspeito e confirmaram a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele.

Um homem foi detido na tarde de segunda-feira (28) no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim . Ele era procurado pela Justiça.

