Preço dos ovos cai com férias escolares e demanda reduzida

Os preços dos ovos encerraram a primeira quinzena de julho em queda em todas as regiões acompanhadas pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP. A retração está relacionada, principalmente, à menor demanda no período, impactada pelas férias escolares e pelo consumo mais contido das famílias.

Segundo colaboradores do Cepea, para escoar a produção e minimizar estoques, produtores acabaram concedendo descontos nas negociações, o que ampliou a pressão sobre os preços. Em diversas regiões do país, as temperaturas mais amenas também colaboraram para a redução da produção nas granjas, mas o volume menor de oferta não foi suficiente para equilibrar o mercado diante das vendas mais lentas.

