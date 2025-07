Preços do boi e do suíno seguem em queda em julho, aponta Cepea

Levantamentos recentes do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) indicam que os preços do boi para abate vêm recuando desde o fim de junho, com queda acumulada em todas as regiões monitoradas ao longo deste mês.

Segundo os pesquisadores, essa redução reflete o aumento da oferta dos pecuaristas, influenciado pela deterioração das pastagens no período seco, aliado ao crescimento das entregas de lotes confinados. Além disso, a demanda apresenta sinais de enfraquecimento.

