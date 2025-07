Preços do conilon e arábica perdem força com avanço da colheita

Após atingirem recordes históricos no início de 2025, os preços do café vêm registrando fortes quedas nos últimos meses. O Indicador Cepea/Esalq do café robusta tipo 6, peneira 13 acima, a retirar no Espírito Santo, despencou R$ 1.035,35 por saca de 60 kg desde o pico de R$ 2.102,12 em 23 de janeiro, o que representa uma queda de 49,3% — praticamente a metade do valor registrado no auge.

Já o café arábica também sofreu forte desvalorização. O Indicador Cepea/Esalq do tipo 6, bebida dura para melhor, posto na capital paulista, caiu R$ 1.008,36 por saca, ou 37,5%, desde o recorde real da série histórica, alcançado em 12 de fevereiro, quando o valor chegou a R$ 2.769,45/saca.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/cafeicultura/precos-do-conilon-e-arabica-perdem-forca-com-avanco-da-colheita/