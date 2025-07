Preços do mamão chegam ao maior patamar do ano

Na semana última (de 30/6 a 4/7), as cotações do mamão havaí voltaram a registrar alta no Espírito Santo – o aumento foi de 49% frente ao período anterior, com média de R$ 7,18/kg, segundo agentes consultados pelo Hortifrúti/Cepea. No Sul da Bahia, a mesma variedade teve média de R$ 6,58/kg, avanço de 13% no mesmo comparativo.

Em ambas as praças, os valores do havaí são os maiores deste ano. As temperaturas mais amenas têm reduzido a oferta nacional, e, além disso, há casos de frutas com menor calibre e tonalidade esverdeada. Vale destacar que também há casos de problemas fitossanitários como antracnose e mancha-chocolate.

