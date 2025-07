Preços do mamão têm oscilações entre variedades e regiões produtoras

Na última semana, os preços do mamão apresentaram comportamentos distintos entre as variedades acompanhadas pelo Hortifrúti/Cepea. No Norte do Espírito Santo, os avanços consecutivos do havaí 12-18 não se sustentaram, e a média caiu 52% em relação ao período anterior, chegando a R$ 3,42/kg. Segundo o levantamento, a queda foi influenciada pela maior oferta de frutas com menor calibre e cascas mais esverdeadas, características que comprometem o desempenho da variedade no mercado.

