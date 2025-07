Prefeitura inicia pagamento retroativo a servidores de Cachoeiro

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim anunciou o início do pagamento dos valores retroativos das progressões de carreira dos servidores municipais. A Prefeitura quitará o benefício em julho e agosto, contemplando profissionais que aguardavam esse direito há anos.

A medida é fruto de um trabalho criterioso da atual gestão, que identificou e corrigiu falhas nos processos anteriores de análise das progressões previstas no Plano de Cargos e Salários. Durante os últimos anos, a falta de critérios adequados resultou em atrasos e prejuízos a servidores que tinham direito à progressão.

“Assumimos o compromisso de valorizar o servidor público de forma responsável e justa. Encontramos pendências que vinham se arrastando há muito tempo, mas não fugimos do problema. Fizemos todo o levantamento necessário e agora estamos honrando esse direito com responsabilidade fiscal”, afirmou o prefeito Theodorico Ferraço.

Para Ferraço, a ação reforça o comprometimento da administração com quem contribui diariamente para o funcionamento da máquina pública. “Esse é mais um passo no caminho da valorização de quem faz a Prefeitura funcionar. Reconhecemos o esforço e o empenho de cada servidor e seguimos avançando com diálogo, transparência e respeito”, completou o prefeito.

A valorização dos servidores tem sido uma das prioridades da gestão, com investimentos em capacitação, reestruturação administrativa e melhoria das condições de trabalho. O pagamento dos valores retroativos das progressões representa mais uma conquista nesse processo.